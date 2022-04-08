ЕС передал Украине опросник для получения статуса кандидата

ЕС передал Украине опросник для получения статуса кандидата

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник для предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз. Об этом информировала прессслужба ОП, сообщает Новое время.

Во время брифинга после переговоров в Киеве президент Еврокомиссии подчеркнула, что опросник является основой для дискуссии, которая должна привести к выводу ЕК по поводу готовности Украины получить статус кандидата в ЕС.

"Здесь начинается ваш путь в Евросоюз. Мы будем в вашем распоряжении 24 часа в сутки, семь дней в неделю… Украина — наш друг, мы это прекрасно знаем. Украина разделяет наши ценности. А благодаря нашему соглашению об ассоциации Украина уже тесно связана с нашим Союзом. Поэтому мы максимально ускорим процесс, обеспечив при этом соблюдение всех условий", — заверила она.

Фон дер Ляйен сказала, что заполнение опросника займет не годы, как обычно, а недели, поскольку Украина и ЕС «давно друг друга знают». Глава государства на это ответил, что Украина справится еще быстрее и ответы будут готовы через неделю.

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