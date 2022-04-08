ЕС передал Украине опросник для получения статуса кандидата

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник для предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз. Об этом информировала прессслужба ОП, сообщает Новое время.

Во время брифинга после переговоров в Киеве президент Еврокомиссии подчеркнула, что опросник является основой для дискуссии, которая должна привести к выводу ЕК по поводу готовности Украины получить статус кандидата в ЕС.

"Здесь начинается ваш путь в Евросоюз. Мы будем в вашем распоряжении 24 часа в сутки, семь дней в неделю… Украина — наш друг, мы это прекрасно знаем. Украина разделяет наши ценности. А благодаря нашему соглашению об ассоциации Украина уже тесно связана с нашим Союзом. Поэтому мы максимально ускорим процесс, обеспечив при этом соблюдение всех условий" , — заверила она.

Фон дер Ляйен сказала, что заполнение опросника займет не годы, как обычно, а недели, поскольку Украина и ЕС «давно друг друга знают». Глава государства на это ответил, что Украина справится еще быстрее и ответы будут готовы через неделю.