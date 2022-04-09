ГПСУ: оккупанты атаковали пограничников в Луганской области дронами-камикадзе

Российские оккупанты атаковали позиции пограничников в Луганской области дронами-камикадзе. Вражеский беспилотник самолетного типа был уничтожен, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-центр ГПСУ.

"Двое украинских пограничников огнем из стрелкового оружия уничтожили беспилотник самолетного типа, который атаковал их позиции. Через несколько минут еще один дрон-камикадзе атаковал позицию, где на то время не было военнослужащих", - говорится в сообщении .

По информации ведомства, никто из пограничников не пострадал.

Напомним, российские военные продолжают обстреливать Луганскую область. В полночь оккупанты обстреляли Северодоцецк, в результате чего загорелся многоэтажный жилой дом.