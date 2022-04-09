НБУ: курс гривны останется фиксированным до конца войны

Официальный курс доллара останется на уровне 29,25 гривен до завершения войны с Россией. Об этом заявил замглавы Национального банка Сергей Николайчук в эфире телемарафона, сообщает Корреспондент.

"А дальше, после нашей победы, мы будем постепенно возвращаться к привычному режиму плавающего обменного курса. Будем постепенно снимать админограничения, сокращать свое участие на рынке. Но этот переход возобновления стандартной работы и возобновления валютной политики Нацбанка будет очень постепенным, чтобы избежать резких потрясений" , - рассказал он.

Отметим, на этой неделе НБУ продал 211 млн долларов и 84,9 млн евро против 282,1 млн долларов и 299,8 млн евро неделей ранее.

При этом центробанк купил всего $11,5 млн и 5,5 млн евро.

Всего с начала года Нацбанк приобрел на рынке $1,78 млрд и 80,2 млн евро, а продал $4,5 млрд и 1,083 млрд евро. С начала войны покупка валюты составила 1,122 млрд долларов и 80,2 млн евро, а продажа $1,73 млрд и 1,083 млрд евро