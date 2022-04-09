ГСЧС: в Черниговской области оккупанты расстреливали людей в церкви

В Черниговской области в Вознесенской церкви, где российские войска обустроили свой штаб, оккупанты расстреливали местных жителей, сообщает Новое время.

На территории села Ягиде и села Лукашевка пиротехники очищают территорию и изымают взрывоопасные предметы. Там также находится памятник архитектуры Вознесенской церкви, в которой оккупанты сделали штаб.