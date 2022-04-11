Николаевская ОВА: оккупанты обстреляли предприятие из Катара

Николаевская ОВА: оккупанты обстреляли предприятие из Катара
Фото: Facebook

Вчера войска РФ обстреляли предприятие из Катара, расположенное на территории Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Вчера ночью бахнуло, все об этом писали. Скрывать не буду – там ракеты. Российские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области. Пострадавших нет – два ангара пустых, но охранник пострадал от разбитого стекла", – сказал он.

Точное название предприятия Ким не назвал.

Он добавил, что российские военные массово отказываются ехать в Украину.

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