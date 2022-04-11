Гайдай: уцелевшей инфраструктуры в Луганской области не осталось

Военнослужащие отразили атаку россиян под Золотым Луганской области, однако, враг обстрелял каждый город Луганщины: уцелевших объектов инфраструктуры уже не осталось. Об этом руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в своем Facebook﻿.

"В нашей области не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры. Знают ли об этом россияне? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продуктами. Поэтому каждый обстрел жилого фонда – целенаправленный теракт. "Русский мир", который оставляет без жилья. Россияне штурмовали район Золотого – отошли и начали стрелять по домам", – сказал Гайдай.

По его словам, многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной.

В Кременском районе из-за обстрелов загорелись гектары сухой травы, что добавило работы спасателям.