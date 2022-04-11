Одесская ОВА: ВСУ готовы к провокациям из Приднестровья, о планах известно

В Одессе в течение суток не было обстрелов, но украинской разведке известно о подготовке провокаций со стороны оккупантов, дислоцирующихся на приднестровской территории Молдовы, на которые ВСУ готовы реагировать.

Об этом сообщил в своем официальном Телеграм-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.