Одесская ОВА: ВСУ готовы к провокациям из Приднестровья, о планах известно
В Одессе в течение суток не было обстрелов, но украинской разведке известно о подготовке провокаций со стороны оккупантов, дислоцирующихся на приднестровской территории Молдовы, на которые ВСУ готовы реагировать.
Об этом сообщил в своем официальном Телеграм-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Ночь прошла без обстрелов. О возможных провокациях со стороны рашистов, находящихся на временно оккупированной территории Молдовы в т. н. Приднестровье: об этих намерениях и их запланированных исполнителях мы знаем все", – заверил он.