Валютный рынок в условиях войны: день 47-й

В понедельник 11 апреля работа межбанковского валютного рынка﻿ продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ (публикуются с задержкой на сутки), в четверг 7 апреля общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте практически не изменился по сравнению с предыдущим днем и составил 105,35 млн долларов. Из них операций в долларе США прошло на 101,85 млн долларов. То есть абсолютное большинство операций в четверг прошло в американском долларе.

По данным Нацбанка, в четверг четвертый день подряд объем заявок на продажу валюты от клиентов превышал объем заявок на покупку.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 13:00 понедельника евро покупают по 31,9658 гривен, а продают по 32,2855 гривен.

Согласно данным, опубликованным на сайте НБУ, за неделю с 4 по 8 апреля Национальный банк купил 11,5 млн долларов и 5,5 млн евро, продал 222,45 млн долларов и 90,39 млн евро.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 11 апреля уменьшился на 645,3 млн и составил 50 028,2 млн гривен.

На наличном валютном рынке наблюдавшийся в конце прошлой недели рост цены «американца» прекратился, и даже наметилось небольшое снижение. Так, еще утром в столице доллар продавали по 32,40 гривен, а к обеду ценник опустили до 32,30 гривен, а крупные объемы можно купить даже по 32,15-32,20 гривен. Дешевеет наличный доллар и в областных центрах: так, в Запорожье на выходных ценник на продажу доходил до 32,70-33,00 гривен, а сегодня его опустили до 32,50-32,60 гривен. С 32,70 до 32,50 гривен подешевел доллар и в Полтаве.

Евро на FOREX пытается возобновить рост после того, как на прошлой неделе уровень 1,0864 доллара сдержал его падение. К моменту написания статьи он уже поднялся до 1,0925 доллара. Подорожал и наличный евро: в прошлую пятницу его продавали по 35,60-35,80 гривен, а сегодня – уже по 36,00-36,15 гривен.

Российский рубль резко упал на открытии торгов в понедельник и на короткое время достиг 82 руб/$, после чего скорректировался до 78,80 руб/$. С 78 до 88 рублей выросла и цена евро. Это связано с ослаблением требований ЦБР к ведению валютных операций.

Криптовалюта №1 «биткоин»﻿ продолжает падение. Буквально несколько минут назад цена биткоина опустилась до 41215 $ за 1BTC. Крупные ордера на покупку биткоина расположены в районе 37000-38000 долларов, а также на уровне 40000 долларов.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.