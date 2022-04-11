Военная администрация: опасность для Киева остается
Опасность для Киева остается, однако столица должна быть готова к обороне. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
"Опасность для Киева остается! Пока нет мира, Киев должен быть готов к обороне", - сообщает военная администрация.
Отмечается, что уже многие возвращаются в Киев.
"КГВА принимает меры для того, чтобы, не нарушая общую систему обороны, дать возможность улучшить движение по городу. Рассматривается принятие решения по увеличению автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов, о функционировании метро, а также открытии мостов для движения", - говорится в сообщении.