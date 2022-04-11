Опасность для Киева остается, однако столица должна быть готова к обороне. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Опасность для Киева остается! Пока нет мира, Киев должен быть готов к обороне" , - сообщает военная администрация.

Отмечается, что уже многие возвращаются в Киев.