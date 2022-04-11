В "ДНР" предложили ударить по части Мариуполя химоружием

Представитель так называемой "народной милиции" "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что украинских защитников Мариуполя надо заблокировать на заводе Азовсталь, а потом применить там химическое оружие. Соответствующие слова Басурина приводят российские СМИ, сообщает Корреспондент.

Комментируя сообщение о том, что в районе Азовстали находятся не менее 1,5 тысячи украинских бойцов, Басурин предложил план атаки на них с помощью "химических войск".

"Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы - в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор" , - сказал Басурин.

Как известно, химическое оружие, наряду с ядерным и биологическим оружием, относится к оружию массового поражения и запрещено рядом международных договоренностей.