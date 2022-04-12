Резниченко: войска РФ обстреляли Днепропетровскую область

Оккупационные войска обстреляли Днепропетровскую область, попали в старую мельницу. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"У нас одна ночная тревога и один прилет, к сожалению. В Синельниковском районе попало в старую мельницу. Люди не пострадали" , - говорится в сообщении.

Он добавил, что возле Днепропетровской области продолжаются бои.