Валютный рынок в условиях войны: день 48-й

Во вторник 12 апреля работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ (публикуются с задержкой на сутки), в пятницу 8 апреля общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте резко снизился и составил 69,54 млн долларов. Из них операций в долларе США прошло на 46,82 млн долларов. То есть, как и в течение всей прошлой недели, большинство операций в пятницу прошло в американском долларе.

По данным Нацбанка, в пятницу объем заявок на продажу валюты от клиентов превышал объем заявок на покупку на 52 млн долларов.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 вторника евро покупают по 31,7758 гривен, а продают по 32,0936 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 12 апреля вырос почти на 16,4 млрд и составил 66 427 млн гривен.

Министерство финансов сегодня проводит очередной аукцион по размещению военных гособлигаций. Инвесторам будут предложены два выпуска в гривне - на 7 и 14 месяцев.

На наличном валютном рынке наблюдается стабилизация цены «американца» в определенном диапазоне. Так, в столице доллар подорожал примерно на 20-30 копеек, с вчерашних 32,15-32,20 до 32,40-32,50 гривен. Но фактически ценник просто вернули на уровень прошедших выходных. В областных центрах колебание цены по сравнению со вчерашним днем не превышает 10-15 копеек. При этом фиксируется дальнейшее сужение спреда, который на Западной Украине дошел до 10 копеек. Самый дешевый доллар сегодня продают в Ивано-Франковске и Мукачево – по 32,10 гривен.

Евро на FOREX сегодня опустился с 1,0887 до 1,0853 доллара, после чего еще раз попытался вырасти – и вновь вернулся к тому же уровню. Уже три раза евро отбивается от уровня 1,0853. Наличный евро продолжает дорожать: в Киеве вчера днем его продавали по 36,00-36,15 гривен, а сегодня – уже по 36,20-36,30 гривен. В тоже время во Львове, например, евро сегодня можно купить на гривну дешевле, по 35,15 гривен.

Криптовалюта №1 «биткойн﻿» ночью резко упала в цене: на бирже Binance цена биткойна опускалась до 39200$. Подешевевшую криптовалюту начали активно покупать, и к настоящему моменту его цена скорректировалась до 40464 долларов.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.