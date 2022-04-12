Украинские военные едут на обучение в Британию

Украинские военные в ближайшие дни прибудут в Великобританию, где будут обучаться работать с британской бронетехникой, которую Великобритания поставит в Украину. Об этом сообщил министр вооруженных сил Джеймс Хиппи. Об этом пишет издание Mirror, сообщает Корреспондент.

"120 бронированных машин находятся в процессе подготовки. И украинские войска, которые будут их эксплуатировать, в ближайшие дни прибудут в Великобританию, чтобы научиться управлять этими машинами" , - сказал Хиппи в эфире одной из радиостанций.

Он добавил, что Великобритания усилит свою поддержку украинской армии, предупредив, что "рассматриваются все варианты", если будет установлено, что Россия осуществила химическую атаку в Мариуполе.