Валютный рынок в условиях войны: день 49-й

В среду 13 апреля работа межбанковского валютного рынка﻿ продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в пятницу 8 апреля общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте резко снизился и составил 69,54 млн долларов. Из них операций в долларе США прошло на 46,82 млн долларов. Более свежих данных Национальный банк пока не публиковал, т.е. задержка уже составляет 2 суток (вместо одних суток, как ранее).

По данным Нацбанка, в прошлую пятницу объем заявок на продажу валюты от клиентов превышал объем заявок на покупку на 52 млн долларов.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 среды евро покупают по 31,7070 гривен, а продают по 32,0241 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 13 апреля снизился на 9 003,9 млн и составил 57 423,2 млн гривен.

Министерство финансов вчера успешно провел очередной аукцион по размещению военных гособлигаций. Инвесторам были предложены два выпуска в гривне - на 7 и 14 месяцев. Ценных бумаг приобрели на 6,17 млрд гривен.

На наличном валютном рынке в среду наблюдается очередная волна роста стоимости «американца». По информации портала «Курс Украины», рост отмечается в большинстве регионов на фоне существенного роста спроса на наличную валюту. В частности, в столице, где еще вчера доллар продавали по 32,40-32,50 гривен, сегодня ценник подняли на 20 копеек, до 32,60-32,70 гривен, и чувствуется, что это еще не предел. В Одессе продажу доллара за полдня подняли на 35 копеек, с 32,60 до 32,95 гривен. А в Черкассах – вообще на 60 копеек, с вчерашних 32,40 до 33,00 гривен ровно.

Евро на FOREX сегодня продолжил снижение и опустился до отметки 1,0811 доллара. Это всего на 10 пунктов выше годового минимума евро к доллару, зафиксированного 7 марта. Подешевевший евро начали активно покупать, и он скорректировался на 25 пунктов, но все еще остается ниже уровней вчерашнего утра. В Украине евро почти не подорожал, поскольку рост доллара к гривне был компенсирован снижением евро на FOREX. В Киеве в первой половине дня евро продавали по 36,20-36,35 гривен – практически по той же цене, что и вчера.

Цена криптовалюты №1 «биткоина﻿» на бирже Binance в ночь с вторника на среду опустилась до отметки $39 254,63. После этого на волне спроса цена скорректировалась до 40289,2 долларов, но затем вновь пошла снижаться. Аналитики допускают, что биткоин может подешеветь до $37-38 тысяч за одну монету, прежде чем снова возобновит рост.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения