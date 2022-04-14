ОГП: еще два ребенка умерли в результате ракетного удара по вокзалу Краматорска

Число детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала Краматорска увеличилось до 7, в больнице скончались еще два ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Всего за время полномасштабного вторжения РФ пострадали более 548 детей. При этом 197 детей погибли и более 351 получили ранения разной степени тяжести.

Эти данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Согласно полученным данным, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 115, Киевской - 105, Харьковской - 81, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Херсонской - 38, Луганской - 36, Запорожской - 23, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15.

Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1014 учебных заведений, из них 91 разрушено полностью.

Напомним, 8 апреля по железнодорожному вокзалу Краматорска ударили две российские ракеты. На момент удара происходила эвакуация, на вокзале находилось около 4000 гражданских, погибли 57 человек.