Валютный рынок в условиях войны: день 50-й

В четверг, 14 апреля, работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, во вторник, 12 апреля, общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос и достиг 183,05 млн долларов. Это максимальный дневной объем операций в апреле, зафиксированный на межбанке. Из них операций в долларе США прошло на 130,73 млн долларов. Данные по операциям на межбанковском валютном рынке опубликовал Национальный банк с задержкой на одни сутки.

По данным Нацбанка, во вторник объем заявок на покупку валюты от клиентов превышал объем заявок на продажу на 12,9 млн долларов.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 13:30 четверга евро покупают по 31,9322 гривен, а продают по 32,2515 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 14 апреля снизился на 2 045,1 млн и составил 55 378,1 млн гривен.

На наличном валютном рынке в четверг продолжается рост стоимости «американца». По информации портала «Курс Украины», из большинства регионов сообщают о существенном росте спроса на наличную валюту и параллельном снижении предложения. В частности, в столице, где еще вчера доллар продавали по 32,60-32,70 гривен, сегодня ценник на продажу стартует с 32,80 гривен, а местами доходит до 33,05-33,20 гривен. В областных центрах наблюдается похожая картина: так, в Николаеве доллар подорожал на 20 копеек, с вчерашних 32,70 ценник подняли до 32,90 гривен.

Евро на FOREX вчера после обеда развернулся вверх после публикации данных из США, продемонстрировавших рост цен производителей, что поддержало фондовый рынок и вызвало падение американского доллара к остальным ведущим мировым валютам. Сегодня евро поднялся до отметки 1,0923 доллара – на 115 пунктов выше вчерашнего минимума. Наличный евро в Украине продолжил дорожать вслед за долларом, при этом диапазон цен стал намного шире. Так в Киеве евро сегодня продают по цене от 36,30 до 36,60-36,65 гривен. На Западной Украине евро существенно дешевле, хотя цены тоже выросли. Так, во Львове евро еще вчера продавали по 35,25, а сегодня – уже по 35,60 гривен.

Цена криптовалюты №1 «биткоина»﻿ вчера вечером пошла вверх и сегодня на бирже Binance достигла отметки 41 561,31$. В настоящее время биткоин консолидируется в узком диапазоне 41000-41400 долларов. Нельзя исключить попытки вновь опуститься ниже уровня 40000, с целью набора позиций в «лонг».

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.