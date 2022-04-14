Пентагон подтвердил частичную исправность крейсера "Москва"
Российский крейсер Москва остается на плаву после взрыва. Об этом заявил в четверг, 14 апреля, спикер Пентагона Джон Кирби, сообщает Корреспондент.
"Мы знаем, что произошел взрыв. Судя по снимкам, которые есть в нашем распоряжении, взрыв выглядит серьезным. Мы не знаем, что стало его причиной", - сказал он.
По его словам, после взрыва корабль двигался на собственном ходу, вероятно, в порт Севастополя.
"Мы видели сообщения в соцсетях, что, возможно, это была поразившая его украинская ракета береговой обороны. Мы не можем этого исключать, прямо сейчас у нас недостаточно информации", - добавил он.
Он отметил, что для Украины важна береговая оборона, поскольку РФ имеет некоторое преимущество на Донбассе. Поэтому в анонсированном пакете помощи на 800 млн долларов есть беспилотные катера береговой обороны.
Кирби заявил, что российская армия по-прежнему испытывает проблемы с логистикой и координацией, поэтому сконцентрируется на меньшей территории.
"На территории, за которую Украина и РФ борются уже 8 лет… Она похожа на Канзас - открытая и плоская, и больше подходит для маневров механизированной техники - танков, бронетехники и артиллерии, поэтому в нашем пакете есть 40 тыс. единиц артиллерии и противоартиллерийские радары", - уточнил он.