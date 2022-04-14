ОВА: россияне обстреляли на Сумщине погранпункт

Военные РФ обстреляли на Сумщине Великую Писаревку, где расположен пограничный пункт. Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, сообщает Укринформ.

"Великая Писаревка. Российская вражеская сторона обстреляла наши территории. Подробности позднее" , - написал глава ОВА в Телеграме.

Как сообщалось, с начала войны с Россией Сумщина стала пострадавшим от захватчиков регионом - некоторые громады, как Тростянец, месяц были захвачены. У некоторых, как в Ахтырке, из-за авиабомбардировки полностью уничтожена инфраструктура. ВСУ освободили область от рашистов 26 марта, полностью восстановили контроль над границей в начале апреля.

Сейчас на Сумщине силы ВСУ и ТрО активно строят оборонные укрепления, чтобы в случае очередного наступления врагу было нелегко продвинуться вглубь Украины.