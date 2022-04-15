Кабмин обязал чиновников вернуться в Украину до 25 апреля

Кабинет министров принял постановление, которым обязал чиновников вернуться в Украину. У них есть время до 25 апреля, иначе грозит дисциплинарное взыскание, включая увольнение, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Речь идет о постановлении №440 "Некоторые вопросы организации работы государственных служащих и работников государственных органов в период военного положения".

Этим документом:

предоставляется право руководителям государственной службы во время действия военного положения вводить дистанционную работу для работников, находящихся на территории Украины;

устанавливается, что работа за границей допускается только в случае служебной командировки;

предоставляется право руководителю государственной службы применять дисциплинарное взыскание к работникам, находящимся в рабочее время вне рабочего места без решения соответствующего руководителя.

Напомним, что согласно закону о госслужбе к государственным служащим применяется один из таких видов дисциплинарного взыскания: