Валютный рынок в условиях войны: день 51-й

В пятницу 15 апреля работа межбанковского валютного рынка﻿ продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в среду 13 апреля общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте снизился в 2 раза по сравнению с предыдущим днем - до 91,61 млн долларов. Операций в долларе США прошло на 76,18 млн долларов. Данные по операциям на межбанковском валютном рынке Национальный банк публикует с задержкой на одни сутки.

По данным Нацбанка, в среду объем заявок на покупку валюты от клиентов превышал объем заявок на продажу на 41,8 млн долларов.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).



Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 пятницы евро покупают по 31,6149 гривен, а продают по 31,931 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 15 апреля увеличился на 148,6 млн и составил 55 526,7 млн гривен.

На наличном валютном рынке в пятницу «американец» прекратил рост и начал дешеветь. Если вчера минимальная цена, по которой в столице можно было купить наличный доллар, составляла 32,80 гривен, то сегодня – уже 32,60 гривен (на 20 копеек дешевле). А крупные оптовые партии начинают предлагать даже по 32,55 гривен. Так наличный рынок отреагировал на вчерашнее Постановление НБУ №71, которым банкам после почти двухмесячного перерыва опять разрешили продавать наличную валюту. Правда, по информации портала «Курс Украины», большинство украинских банков пока работает только в режиме покупки.

Евро на FOREX после вчерашнего резкого падения, вызванного оглашением планов Европейского центробанка, пытается продолжить снижение. Утром он подешевел на 30 пунктов, до 1,0796 доллара, но подешевевший евро начали активно покупать, и снижение прекратилось. Наличный евро в Киеве тоже подешевел: вчера его продавали по 36,60-36,65 гривен, а сегодня – уже по 36,20-36,30 гривен. На 10 копеек – с 35,70 до 35,60 гривен – подешевел евро в Луцке, с 35,90 до 35,70 гривен – в Черновцах.

Цена криптовалюты №1 «биткоина﻿» на бирже Binance вчера вечером опустилась до $39 551,94, тоже отреагировав на кратковременное укрепление американского доллара. Утром биткоин вырос на $500, до $40449,96 и в настоящее время консолидируется в узком диапазоне 40000-40500 долларов. Попытки опуститься ниже уровня $40000, скорее всего, будут продолжаться, но интерес к покупкам биткоина по ценам $39000-39500 очень большой.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.