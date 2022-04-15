Для переселенцев вводят дополнительные выплаты

Государство закупило продовольственные наборы для населения на 5 млрд грн. Кроме того, правительство совместно с ООН запускает две программы выплат для вынужденных переселенцев.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге, сообщает Укринформ.

"Государство продолжает снабжать людей на прифронтовых и деоккупированных территориях помощью в виде еды, медикаментов и других товаров первой необходимости. Государство уже закупило продуктовых наборов для бесплатной раздачи на 5 млрд грн и привлекло к процессу более 700 отечественных предприятий" , - сказал﻿ Шмыгаль.

По его словам, продолжают работать и программы для вынужденных переселенцев. Правительство выделяет по 2 тысячи гривень каждому взрослому и по 3 тысячи на каждого ребенка в семье, вынужденной переехать.

"На выплаты такой помощи уже направлено 578 миллионов гривен. За счет этих средств помощь получат около 155 тысяч внутренне перемещенных лиц ", - сказал глава правительства.

Он также отметил, что Кабинет Министров совместно с Организацией Объединенных Наций запускает еще две программы выплат.

"Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании Кабинета Министров. По нашим договоренностям, вынужденные переселенцы, нуждающиеся в дополнительной защите, будут получать по 2200 грн каждый месяц на каждого члена семьи. Эти средства Всемирная продовольственная программа ООН будет платить в течение 3-х месяцев" , - проинформировал Премьер-министр.

Кроме того, по его словам, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отдельно поможет малоимущим пенсионерам из числа вынужденных переселенцев. Им также будет дополнительно выплачиваться по 2200 грн.

Этими выплатами от доноров планируется охватить около 700 тысяч внутренне перемещенных лиц, отметил Шмыгаль.