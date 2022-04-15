CNN: разведка США не обнаружила на подбитой "Москве" ядерного оружия

Американская разведка считает, что российский крейсер "Москва", который был подбит и затонул в Черном море в четверг, не имел на борту ядерного оружия.﻿ Об этом рассказали CNN два высокопоставленных чиновника администрации США, ознакомленные с разведывательными данными, сообщает Укринформ.

"По последним оценкам американской разведки, Соединенные Штаты не считают, что российский крейсер "Москва" имел на борту ядерное оружие в момент затопления" , - заявили источники.

Они отметили, что Соединенные Штаты следят за активностью российских войск на предмет любого необычного перемещения ядерного оружия и "до сих пор не обнаружили таких перемещений".

При этом, по словам одного из источников, учитывая, что "Москва" был крейсером противовоздушной обороны, размещение на его борту ядерного оружия хоть и было возможным, но считалось бы слишком необычным.

Как сообщалось, крейсер российского черноморского флота "Москва" в результате удара украинской противокорабельной ракетной системой "Нептун" получил существенные повреждения. Впоследствии минобороны РФ сообщило о затоплении крейсера. В России всячески отрицают и отказываются признавать, что потеряли крейсер в результате удара украинских ракет и заявляют, что крейсер затонул в результате пожара на борту и детонации боеприпасов на самом корабле.

В то же время представители украинских Вооруженных Сил утверждают, что поражение ракетного крейсера "Москва" очень сильно ударило по амбициям врага, и он будет мстить Украине.