В правительстве Финляндии назвали членство в НАТО "более чем вероятным"

Министр Финляднии по делам Европы Тютти Тюппурайнен назвала "очень вероятным" вступление страны в НАТО. Об этом пишет Sky News, сообщает Корреспондент.

"В данный момент я сказала бы, что это более чем вероятно, но решение пока не приняли" , - сказала она.

При этом, по ее словам, "народ Финляндии уже определился с выбором", а опросы общественного мнения показывают значительную поддержку среди населения идеи членства страны в НАТО. По словам Тюппурайнен, процесс подачи заявки необходимо ускорить.

Министр добавила, что сейчас в отношениях между Финляндией и Россией произошли глубокие изменения. Она назвала развязанную Москвой войну в Украине "жестокой" и "тревожным звонком" для всего мира.

Также она прокомментировала угрозы России в связи с возможностью вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

"Что бы ни говорила Россия, мы это, конечно, слышим, но мы принимаем свои собственные решения, исходя из наших интересов, и из наших условий, из нашего учета общей ситуации" , - отметила Тюппурайнен.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на членство в НАТО по ﻿ ускоренной процедуре.

В Совфеде РФ заявили, что возможное вступление Финляндию в НАТО сделает ее мишенью для ответных мер РФ.