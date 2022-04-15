РФ высылает 18 дипломатов Евросоюза

Россия в пятницу, 15 апреля, объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве. Об этом говорится в прессрелизе МИД РФ, сообщает Корреспондент.

"В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены персонами нон грата и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время. Соответствующая нота вручена Маркусу Эдереру" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что послу был выражен решительный протест в связи с "необоснованным объявлением персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии".