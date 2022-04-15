Установлена личность россиянки, которая советовала насиловать украинок

Журналисты "Схем" совместно с российской редакцией Радио Свобода установили фигурантов перехваченного СБУ телефонного разговора российского военного с женой, в котором она поощряет мужа "насиловать украинских баб".﻿ Об этом говорится в журналистском расследовании, опубликованном на сайте Радио Свободы, сообщает Укринформ.

В опубликованном СБУ 12 апреля фрагменте перехваченного разговора российского военнослужащего с женой последняя, ​​в частности, смеясь, говорит своему мужу: "Ты давай там, украинских баб насилуй... И мне ничего не говори. Понятно?".

Как установили "Схемы", российский военный, которому собственная жена "разрешила" насиловать "украинских баб", на момент звонка находился на Херсонщине. От источников в украинских правоохранительных органах журналистам стали известны российские телефонные номера собеседников. Это и дало возможность их идентифицировать.

"Как установили журналисты Радио Свобода, два этих номера использовались при регистрации двух аккаунтов в социальной сети "ВКонтакте". Это – 27-летний Роман Быковский и его жена – Ольга Быковская, в девичестве – Пинясова. Оба – родом из Орловской области РФ" , - говорится в материале.

Отмечается, что женщина, которая советовала мужу "насиловать баб", указала в своем профиле "Вконтакте", что главное в жизни для нее - это "семья и дети".

Журналисты установили, что быковский в 2016 году служил в оперативной дивизии особого назначения им. ф.э. Дзержинского, которая считается элитным военным соединением войск национальной гвардии россии. В дальнейшем, ориентировочно с 2018 года, военнослужащий с женой и новорожденным сыном переехали в оккупированный Россией Крым. При этом в Крыму женщина, которая советовала своему мужу насиловать украинок, искала работу по уходу за детьми. Именно Быковский не позже февраля 2018-го начал служить контрактником в 108-м гвардейском десантно-штурмовом кубанском казачьем ордена красной звезды полку (108 ДШП). По данным международного разведывательного сообщества InformNapalm, этот полк, в частности, участвовал в захвате Крымского полуострова российскими войсками во время оккупации.

"Итак, Роман Быковский пошел служить в десантники, которые участвовали в оккупации Крыма, куда он через 4 года перевез собственную семью. А впоследствии – в 2022-м году – пошел воевать в соседнюю Херсонскую область, где жена, которая осталась дома с ребенком, рекомендует ему насиловать украинок" , - говорится в материале.

При этом журналисты Радио Свобода связались с Быковскими:

"Роман подтвердил, что это его имя и фамилия, а на вопрос, остается ли он еще на Херсонщине, ответил, что "нет". Сообщил, что находится в Севастополе. Узнав, что ему звонит журналист, Быковский заявил, что голос на записи СБУ – не его. При этом его голос – такой же, как на "пленках" правоохранителей".

Что касается голоса Ольги Быковской, то он также полностью совпадает с голосом на опубликованной украинской спецслужбой аудиозаписи. Она подтвердила Радио Свобода, что ее муж находится в Севастополе, уточнив, что он лечится в больнице после ранения. После этого она прервала разговор и сбрасывала дальнейшие звонки. На сообщения в социальных сетях ни Роман Быковский, ни его жена больше не ответили. После разговора Быковская вообще удалила страницу "ВКонтакте".