ГУР: в Херсоне оккупанты призывают местных к коллаборации

Российские военные распространяют в Херсоне листовки среди гражданских с призывами к коллаборации. Пытаются убедить людей в том, что зверства против нашей страны были совершены на их благо, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Оккупационная администрация Херсона пытается убедить гражданских в том, что Россия совершает свои зверства в Украине на благо украинцев. В городе распространяют листовки, где оккупанты называют виновными в агрессии самих украинцев и избранную ими власть.

"Отдельно указано: "Не думайте, что это будет быстро и безболезненно". Это утверждение становится особенно актуальным, учитывая что, согласно данным спутниковых снимков компании Planet Lab, за время оккупации на Херсонском городском кладбище появились по меньшей мере 824 новые могилы", - пишет пресс-служба .

Фото: в Херсоне оккупанты призывают местных к коллаборации

Украинцев призывают к коллаборации с оккупантами и предупреждают о риске приближаться к российским военным. В листовке, после зверств в Буче, утверждается, что "Россия не воюет против украинских военных и не наносит вреда гражданским".