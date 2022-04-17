NBC News: РФ может начать новое наступление в Украине уже в ближайшие дни

Российские войска могут начать новое наступление в Украине уже в эти выходные или в начале следующей недели, сообщает Новое время.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Пентагона.

На брифинге, который проходил на условиях анонимности, они заявили, что Штаты работают над тем, чтобы убедить союзников передать Украине больше артиллерии и боеприпасов. Это необходимо для того, чтобы они не закончились на фоне роста угрозы нового наступления. По оценкам США, оно может начаться уже в ближайшие дни.