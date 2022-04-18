СБУ: под Николаевом подразделения врага теряют до 70% личного состава

Под Николаевом некоторые подразделения врага потеряли более 70% личного состава. Об этом заявила Служба безопасности Украины, сообщает Укринформ.

В перехваченном телефонном разговоре, опубликованном в Телеграме СБУ, российский захватчик рассказал своей жене:

«У нашего полка самые большие потери, б...дь. Нас почти не осталось. Нас было тысяча с чем-то человек, осталось четыреста где-то».

По его словам, уцелевшие захватчики больше не верят в свою победу, у них «начала ехать крыша», а единственное, чем они сейчас занимаются – бегут от украинских воинов.

«Высунулся - пули над башкой! Мы начали убегать, по нам «Град» в ж...пу лупит. С одной стороны арта кроет, а с другой, через железную дорогу - перестрелка начинается. Е...ть, думаю, мы в кольце. Снова убегал, б...дь» , - рассказал захватчик.

И после этого он уже думает не о захвате Украины, а о планах вернуться домой и расторгнуть контракт:

«Второй раз я сюда не поеду!».