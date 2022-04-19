Вилкул: оккупанты обстреляли из тяжелого вооружения села в Днепропетровской области

Российские войска обстреляли несколько сел в Днепропетровской области. Оккупанты использовали тяжелое вооружение. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Он отметил, что ночью войска РФ массово обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района, а именно Зеленодольск, Марьянское, Великая Костромка и другие.

В результате обстрелов есть разрушение частных домов и многоквартирного сектора. Жертв нет.