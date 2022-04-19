Полиция: оккупанты убили более 1000 гражданских на Киевщине

В Киевской области от рук российских оккупантов погибли более 1000 мирных жителей.﻿ Об этом сообщил глава областной полиции Андрей Небытов, сообщает Новое время.

По его словам, только в Буче уже обнаружено более 420 тел.

Тела продолжают находить, поскольку люди возвращаются домой и находят погибших у себя в домах, в подвалах или в колодцах.

Только за сутки правоохранители провели осмотр и доставили в морги Киевской области тела 48 человек.