Валютный рынок в условиях войны: день 55-й

Во вторник, 19 апреля, работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в пятницу 15 апреля общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос по сравнению с предыдущим днем и составил 119,35 млн долларов. Операций в долларе США прошло на 118,98 млн долларов (как видим, в пятницу операций в евро на межбанке практически не было). Данные по операциям на межбанковском валютном рынке Национальный банк публикует с задержкой на одни сутки.

По данным Нацбанка, в прошлую пятницу объем заявок на продажу валюты от клиентов был ниже, чем объем заявок на покупку на 35,9 млн долларов.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 вторника евро покупают по 31,569 гривен, а продают по 31,8847 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 19 апреля уменьшился на 2481,8 млн и составил 54 206,7 млн гривен.

Cегодня Министерство финансов проводит очередной аукцион по размещению военных облигаций. Инвесторам будут предложены два выпуска ОВГЗ в гривне сроком на 7 и 14 месяцев, а также ОВГЗ в долларах США сроком на 1 год и ОВГЗ в евро сроком на 8 месяцев.

На наличном валютном рынке во вторник наблюдается стабилизация цены «американца». А в столице он даже несколько подешевел: если вчера его можно было купить по 32,60-32,75 гривен, то сегодня – уже по 32,55-32,60 гривен. В областных центрах кое-где доллар подорожал, кое-где – подешевел, но изменение ценников – несущественное. Так, в Виннице сегодня доллар подорожал с вчерашних 32,55 до 32,60-32,70 гривен, в Одессе – с 32,60 до 32,70 гривен, во Львове – с 32,30 до 32,35-32,40 гривен, а в Ровно и Полтаве ценник остался на уровне вчерашнего дня.

Евро на FOREX попытался продолжить снижение, но от уровня 1,0761 резко ушел вверх на фоне очередной волны ослабления американского доллара и поднялся до отметки 1,0814 доллара. Наличный евро в Украине также вырос в цене: вчера в Киеве его продавали по 35,60-35,70 гривен, а сегодня – уже по 35,90-35,95 гривен.

Цена криптовалюты №1 «биткоина» после вчерашнего падения до 38 536,51$ вновь растет. В ночь на вторник биткоин﻿ вырос на бирже Binance до 41263,43$ и к моменту написания статьи торгуется в диапазоне 40570-40870 $. Интерес к покупкам сохраняется, как и потенциал роста в направлении 50-55 тысяч долларов за монету.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.