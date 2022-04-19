Синегубов: оккупанты обстреляли Харьков из РСЗО
Российские военные обстреляли Харьков. В результате атаки оккупантов три человека погибли, а еще 16 получили ранения. Об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, сообщает УНИАН.
"Оккупанты обстреляли Киевский, Индустриальный районы. Русские используют реактивные системы залпового огня с расстояния 35-40 км. Также подверглись обстрелам Дергачевский и Чугуевский районы", - рассказал глава Харьковской ОВА.
При этом он призвал жителей города не выходить из укрытий без необходимости и не собираться группами из-за увеличения интенсивности обстрелов.
Кроме того, Синегубов предупредил, что на Пасху введут ограничения.