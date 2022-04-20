Верещук: 20 апреля будет открыт гумкоридор из Мариуполя

На среду, 20 апреля, согласовали работу гуманитарного коридора из Мариуполя. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно на этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня. Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей" , - говорится в сообщении.

Сбор в Мариуполе сегодня, 20 апреля, с 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии.

Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орихов-Запорожье.

Учитывая очень сложную ситуацию безопасности, во время действия коридора могут происходить изменения.