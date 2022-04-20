Верещук: 20 апреля будет открыт гумкоридор из Мариуполя
На среду, 20 апреля, согласовали работу гуманитарного коридора из Мариуполя. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно на этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня. Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей", - говорится в сообщении.
Сбор в Мариуполе сегодня, 20 апреля, с 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии.
Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орихов-Запорожье.
Учитывая очень сложную ситуацию безопасности, во время действия коридора могут происходить изменения.
"Прошу следить за соответствующими официальными сообщениями. Мы приложим все усилия, чтобы все сработало как следует", - написала Верещук.