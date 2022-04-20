В Киеве возобновят движение поездов метро до станции "Лесная"

С завтрашнего дня, 21 апреля, движение поездов метро возобновят до станции "Лесная". Интервал движения на всех линиях сократят до 10-15 минут. Об этом сообщает КГГА.

Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытия.

Движение поездов осуществляется:

Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Лесная";

Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта".

Без остановки поезда следуют мимо станций: "Майдан Незалежности", "Крещатик" и "Кловская".

График работы метро может оперативно изменяться.