В Киеве возобновят движение поездов метро до станции "Лесная"
С завтрашнего дня, 21 апреля, движение поездов метро возобновят до станции "Лесная". Интервал движения на всех линиях сократят до 10-15 минут. Об этом сообщает КГГА.
Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытия.
Движение поездов осуществляется:
- Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Лесная";
- Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
- Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".
Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта".
Без остановки поезда следуют мимо станций: "Майдан Незалежности", "Крещатик" и "Кловская".
График работы метро может оперативно изменяться.