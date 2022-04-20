Командир 36-й бригады морской пехоты призвал спасти силы ВСУ в Мариуполе

Командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына призвал спасти силы ВСУ в Мариуполе. Видеообращение опубликовано в Facebook.

"Это наше обращение к миру, это может быть наше последнее обращение. У нас, возможно, остались считанные дни или часы. Группировака противника в десятки раз превышает нас - у них есть доминирование в воздухе, в артиллерии, в группировках, которые действуют на суше, техникой и танками" , - сказал он.

Волына добавил, что военные ведут оборону на заводе, где также находятся мирные жители, которых "загнала в ловушку война".