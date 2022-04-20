Starlink будет доступен для всех в Украине во время военного положения

В Украине разрешили всем использовать интернет от Starlink на период военного положения. Раньше это было разрешено только военным. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

Этим решением предусмотрено:

на период действия режима военного положения использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешается всеми категориями пользователей;

внесение изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины для нормирования условий работы системы SpaceX Starlink на территории Украины в соответствии с этим решением.

Напомним, 26 февраля Михаил Федоров в Twitter обратился к Илону Маску с просьбой предоставить Украине Starlink. Первые станции Starlink прибыли в Украину через неделю. Их используют ВСУ для обеспечения коммуникации и поддержки объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, Starlink планирует открыть представительство в Украине.