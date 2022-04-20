МВД: на Пасху РФ может сорвать службы в храмах

На Пасху в Украине россияне могут устроить ряд провокаций. Поэтому правоохранители усилят охрану в районе ключевых храмов. Об этом первый заместитель главы МВД Евгений Енин заявил в эфире телемарафона, сообщает ТСН.

По его словам, это необходимо, ведь есть информация о возможных провокациях российскими спецслужбами и диверсионно-разведывательными группами.

"Именно поэтому будет действовать комендантский час и будут введены усиленные меры безопасности во избежание ненужных провокаций" , — добавил Енин.

По данным МВД, на Пасху россияне могут попытаться сорвать богослужения в отдельных храмах. Поэтому взрывотехники проверят все храмы на предмет возможных замен.