Валютный рынок в условиях войны: день 56-й

В среду 20 апреля работа межбанковского валютного рынка﻿ продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в понедельник 18 апреля общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос по сравнению с предыдущим днем почти в 3 раза и составил 304,61 млн долларов. Операций в долларе США прошло на 228,56 млн долларов. Данные по операциям на межбанковском валютном рынке Национальный банк по уже сложившейся традиции публикует с задержкой на одни сутки.

По данным Нацбанка, в понедельник объем заявок на продажу валюты от клиентов был ниже, чем объем заявок на покупку в 2,5 раза: на 256,1 млн долларов заявок на покупку и на 104,9 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 среды евро покупают по 31,777 гривен, а продают по 32,0948 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 20 апреля вырос на 1296,4 млн и составил 55 503,1 млн гривен.

Вчера Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению военных облигаций. Инвесторам были предложены два выпуска ОВГЗ в гривне сроком на 7 и 14 месяцев, а также ОВГЗ в долларах США сроком на 1 год и ОВГЗ в евро сроком на 8 месяцев. Удалось разместить ценные бумаги на общую сумму 3,6 млрд гривен в эквиваленте (по курсу НБУ).

На наличном валютном рынке в среду «американец» снова немного подорожал. Если вчера в столице его можно было купить по 32,55-32,60 гривен, то сегодня – уже по 32,65-32,75 гривен. С 33,50 до 34 гривен вырос ценник в Сумах, с 33,00 до 33,30 гривен в Житомире. Во Львове доллар вчера продавали по 32,30-32,35 гривен, а сегодня – уже по 32,50 гривен.

Евро на FOREX после вчерашнего разворота вверх продолжил рост и в среду. К моменту написания статьи достиг отметки 1,0866 доллара, после чего скорректировался на 20 пунктов ниже. Наличный евро в Украине продолжает дорожать: вчера в Киеве его продавали по 35,90-35,95 гривен, а сегодня – уже по 36,10-36,15 гривен. Операторы валютного рынка из разных городах сообщают порталу «Курс Украины» о росте спроса на наличный евро и заявляют, что он продолжит дорожать и дальше.

Цена криптовалюты №1 «биткоина﻿» растет второй день подряд. В настоящий момент на бирже Binance цена 1BTC достигла $41892,89. Интерес к покупкам сохраняется, как и потенциал роста в направлении 50-55 тысяч долларов за монету. Параллельно с биткоином дорожает эфириум и другие популярные криптовалюты.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.