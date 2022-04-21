Верещук: Украина требует срочный гуманитарный коридор из "Азовстали"

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина требует срочно открыть гуманитарный коридор из "Азовстали".

"Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор из мариупольского комбината "Азовсталь"! Там сейчас находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех нужно вытащить из Азовстали сегодня!" – написала она.

Верещук призвала мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на "Азовстали".