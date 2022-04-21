Онлайн-казино в Украине: все легальные сайты с лицензией на Casino Zeus

Ресурс Казино Зевс был создан экспертом Алексеем Ивановым и его командой для того, чтобы помочь пользователям определиться с выбором площадки для азартных игр, поскольку азартная индустрия легальна в Украине с 2020 года.

Благодаря многолетнему опыту, специалисты Casino Zeus предоставляют всю нужную и честную информацию про лучшие украинские казино в интернете.

Список топовых лицензионных казино Украины

Исходя из многих критериев, на сайте casinozeus.com.ua выделен список топовых казино:

Vbet – бонус до 15 тысяч гривен, а также 300 фриспинов. First – бонус 150% и 150 фриспинов. Slots city – 100% бонус и 50 бесплатных ставок. Cosmolot – 500 фриспинов и до 5 тысяч гривен. Favbet – бонус до 4500 грн. Gold Cup – бонус 100%. Joker – 100 гривен. Parimatch – 100% бонус. Pin Up – 250 фриспинов и до 10 тысяч гривен. Slotoking – 250 бесплатных ставок и до 24 тысяч гривен.

Все казино имеют лицензии от КРАИЛ – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Новые украинские интернет казино 2022 года

С легализацией рынка гемблинга в Украине начало появляться каждый год все больше новых казино. В 2022 году можно отметить клубы, которые недавно получили лицензию КРАИЛ:

Фан Спорт;

Чемпион;

Мелбет.

Требования КРАИЛ к операторам и пользователям

Государственный орган регулирования работы азартных заведений ставит такие условия перед операторами для получения лицензии:

в компании должна четко быть выделена главная сфера работы в виде азартных игр;

оператор должен иметь капитал от 30 миллионов с документальным подтверждением;

также обязателен счет в банке на сумму больше 43 миллионов;

руководящие должности должны занимать люди с чистой репутацией и без связей с агрессорами и оккупированными территориями.

Игрок должен вести игру только на лицензионных ресурсах и под своим именем.

Самые известные провайдеры игровых автоматов

Азартные клубы с лицензией в Украине ведут сотрудничество с самыми лучшими провайдерами, например:

Booongo. Плейсон. Игрософт. Аматик. БетСофт. Евоплей. Quickspin и другими.

Среди игр самыми популярными для украинцев являются:

настольные – все игры с картами, такие как покер, баккара, блэкджек и другие. Еще сюда можно отнести кено, разные виды рулетки и прочие;

игры с live-дилерами – когда вместо компьютера в игре есть крупье.

Игра в лайв-казино

Часто игроки относятся с опасением к такой игре, потому что здесь более высокие ставки, а без регистрации играть вообще невозможно. Но есть любители, для которых жажда эмоций и острота ощущений важнее этих опасений.

Создается ощущение реального присутствия в компании других людей, не выходя из дома. А еще правила рассказывает живой человек и ставки принимает тоже.

Бонусы и промокоды

Среди основных бонусных предложений в украинских казино можно выделить:

Бонус при создании аккаунта. Бесплатные ставки и бонусы без первого депозита. Кэшбэк. Релоад. Поощрения за внесение депозитов. Бонусы по реферальной программе и другие.

Способы внесения платежей и вывода средств

Чаще всего пополнение и вывод средств проводятся одинаковыми методами. Казино Украины используют такие популярные методы:

банковские карты Мастеркард или Виза;

системы мгновенного банкинга (Монобанк, Apple Pay, Google Pay, Приватбанк);

платежи с баланса мобильного телефона (Киевстар, Водафон, Lifecell);

криптовалюты (биткоин, лайткоин, эфириум);

другие электронные платежные системы (Neteller, Qiwi, Skrill).

Как играть на деньги?

Для игры на реальные деньги игроку прежде всего необходимо создать аккаунт на сайте выбранного клуба. После этого надо будет пополнить счет, и тогда можно начинать ставить ставки.

Минимальные ставки для игры в казино с лицензией

В разных интернет-заведениях есть возможность играть на гривны с внесением минимального депозита. Однако, для каждого клуба сумма минимального пополнения разная. Она может составлять от 5 до 200 грн.

Этих денег будет достаточно для того, чтобы проверить казино на честность и протестировать несколько игр. Таким образом, почти ничего не теряя, можно получить опыт, а, возможно, и выигрыш.

Моментальный вывод средств и его популярность

Каждого игрока в азартные игры можно понять, все они хотят забрать свой выигрыш, чтобы никто не смог их обмануть. После первых же выигранных средств они ожидают моментального вывода средств как гаранта честности компании.

Но это не всегда является возможным, потому что компания тоже проводит верификацию – проверку данных – и, как минимум, обрабатывает информацию в течении нескольких минут.

Крупные бренды обеспечивают круглосуточную работу финансового отдела и технической поддержки именно для того, чтобы клиенты оставались довольными.

Наличие налогов на выигрыш

Каждый выигрыш в казино при выводе облагается налогом согласно соответствующему закону Украины. Размер налога составляет 18% и еще 1,5% идет из этой суммы на армию Украины.

В азартном заведении разделение суммы выигрыша и налога происходит в тот же день. Каждый месяц администраторы должны подавать отчет о суммах выигрышей и уплаченных налогов.

Мобильные приложения онлайн-казино Украины

Для удобства игры на ресурсах с мобильного телефона почти каждое казино на данный момент разрабатывает или уже имеет мобильные версии сайта или мобильные приложения для скачивания.

Чаще всего они имеют такие же функции и дизайн, что и десктопная версия. В приложениях также можно играть во все игры. Доступны приложения на операционных системах:

Андроид;

IOS;

Windows Phone;

Blackberry.

Критерии проведения обзоров на казино онлайн

Оценка казино для проведения обзора и попадания в рейтинг происходит по таким критериям:

Ассортимент игровых автоматов. Наличие бонуса при создании аккаунта. Конфиденциальность персональных данных. Наличие лицензии от государственного органа. Методы пополнения и вывода средств. Возможность играть с живыми дилерами. Наличие мобильной версии и приложений. Техническая поддержка игроков. Особенности клуба и другое.

Принципы ответственной игры и борьба с лудоманией

"Лицензионные казино в Украине обязаны следовать принципам ответственной игры, потому что это важно для репутации и здоровья игроков", – пишет Алексей Иванов.

Лудомания – это игровая зависимость. Все клубы азартных игр прилагают усилия для борьбы с ней, например:

предоставляют возможность игроку самостоятельно покинуть игру при обнаружении у себя симптомов;

дают возможность устанавливать лимиты на суммы или время игры и другое.

Выводы

Для выбора подходящего казино необходимо ознакомиться с несколькими обзорами, а также попробовать играть в демо-версии. После этого переходить к игре на реальные деньги, придерживаясь принципов ответственной игры.