Валютный рынок в условиях войны: день 57-й

В четверг 21 апреля работа межбанковского валютного рынка﻿ продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, во вторник 19 апреля общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте снизился по сравнению с предыдущим днем и составил 188,85 млн долларов. Операций в долларе США прошло на 96,66 млн долларов. Данные по операциям на межбанковском валютном рынке Национальный банк по уже сложившейся традиции публикует с задержкой на одни сутки. Стоит отметить рост операций в евро: 19 апреля объем сделок в евровалюте составил почти 50% от общего объема торгов на межбанке.

По данным Нацбанка, во понедельник объем заявок на продажу валюты от клиентов был ниже, чем объем заявок на покупку на 40 млн долларов: на 168,7 млн долларов заявок на покупку и на 128,7 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).



Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 четверга евро покупают по 31,8927 гривен, а продают по 32,2116 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 21 апреля уменьшился на 4875,9 млн и составил 50 627,2 млн гривен.

На наличном валютном рынке в четверг «американец» подешевел на 5 копеек. Если вчера в столице его можно было купить по 32,65-32,75 гривен, то сегодня –по 32,60-32,70 гривен. По информации портала «Курс Украины», столичные обменные пункты испытывают недостаток гривны, что вынуждает их снижать ценники.

Евро на FOREX растет третий день подряд. Сегодня в результате резкого скачка он достиг отметки 1,0936 доллара, но подорожавший евро начали активно продавать, и к настоящему моменту он опустился до отметки 1,0887 доллара, и коррекция продолжается. Опубликованные в 12:00 данные по инфляции в Еврозоне продемонстрировали снижение индекса потребительских цен по сравнению с прогнозными показателями, что негативно отразилось на евро и вызвало его снижение. В Украине евро продолжает дорожать; особенно это заметно по столичным ценам. Вчера в Киеве евро продавали по 36,10-36,15 гривен, а сегодня – уже по 36,20-36,35 гривен.

Цена криптовалюты №1 «биткоина﻿» растет третий день подряд. После незначительной коррекции вчера вечером цена 1BTC на бирже Binance достигла $42470, и ощущается, что это далеко не предел. Интерес к покупкам сохраняется, как и потенциал роста в направлении 50-55 тысяч долларов за монету. Параллельно с биткоином дорожает эфириум и другие популярные криптовалюты.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.