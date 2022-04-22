Генштаб: в войне с Украиной РФ потеряла уже 21,2 тыс. человек

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил последние сведения о потерях войск РФ с начала вторжения в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба﻿ Генштаба.

По информации ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 21200 человек ликвидировано;

танков ‒ 838 единиц;

боевых бронированных машин ‒ 2162 единиц;

артиллерийских систем – 397 единиц;

РСЗО – 138 единиц;

средства ПВО – 69 единиц;

самолетов – 176 единиц;

вертолетов – 153 единиц;

автомобильной техники – 1523 единиц;

корабли/катера/boats – 8 единиц;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 172;

специальная техника – 27;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Отмечается, что данные уточняются.