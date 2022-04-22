Генштаб: в войне с Украиной РФ потеряла уже 21,2 тыс. человек

Генштаб: в войне с Украиной РФ потеряла уже 21,2 тыс. человек
Фото: Facebook

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил последние сведения о потерях войск РФ с начала вторжения в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба﻿ Генштаба.

По информации ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 21200 человек ликвидировано;
  • танков ‒ 838 единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 2162 единиц;
  • артиллерийских систем – 397 единиц;
  • РСЗО – 138 единиц;
  • средства ПВО – 69 единиц;
  • самолетов – 176 единиц;
  • вертолетов – 153 единиц;
  • автомобильной техники – 1523 единиц;
  • корабли/катера/boats – 8 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 172;
  • специальная техника – 27;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Отмечается, что данные уточняются.

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