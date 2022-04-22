Генштаб: в войне с Украиной РФ потеряла уже 21,2 тыс. человек
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил последние сведения о потерях войск РФ с начала вторжения в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.
По информации ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 21200 человек ликвидировано;
- танков ‒ 838 единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 2162 единиц;
- артиллерийских систем – 397 единиц;
- РСЗО – 138 единиц;
- средства ПВО – 69 единиц;
- самолетов – 176 единиц;
- вертолетов – 153 единиц;
- автомобильной техники – 1523 единиц;
- корабли/катера/boats – 8 единиц;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 172;
- специальная техника – 27;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Отмечается, что данные уточняются.