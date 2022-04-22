Энергоатом: в небе над АЭС заметили российскую крылатую ракету

Энергоатом опубликовал видео полета российской крылатой ракеты над Южноукраинской АЭС.

Так, 16 апреля над площадкой Южноукраинской АЭС прошли три крылатые ракеты, выпущенные предположительно с территории Беларуси в направлении Николаева. Одна из них была зафиксирована камерами наблюдения ПАЭС.

"Угроза попасть в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой, была высокой" , - сообщает Энергоатом.

Энергоатом обратился к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма РФ.