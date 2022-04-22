В пятницу 22 апреля работа межбанковского валютного рынка﻿ продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в среду 20 апреля общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте снизился по сравнению с предыдущим днем и составил 121,97 млн долларов. Операций в долларе США прошло на 94,76 млн долларов. Данные по операциям на межбанковском валютном рынке Национальный банк по уже сложившейся традиции публикует с задержкой на одни сутки.

По данным Нацбанка, в среду объем заявок на продажу валюты от клиентов был ниже, чем объем заявок на покупку на 50,7 млн долларов: на 200,5 млн долларов было подано заявок на покупку и на 149,8 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).



Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 пятницы евро покупают по 31,6289 гривен, а продают по 31,9452 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 22 апреля вырос на 13835,2 млн и составил 64 462,3 млн гривен.

В среду 20 апреля Национальный банк осуществил очередную (третью по счету) покупку военных облигаций на сумму 20 млрд гривен. За два месяца общий объем купленных Национальным банком ОВГЗ составил 60 млрд гривен.

На наличном валютном рынке в пятницу наблюдаются колебания цены «американца». Вчера после обеда в столице его продавали по 32,50-32,55 гривен, по такой же цене доллар продавали и сегодня утром. Но уже к обеду наметился рост, и к моменту написания статьи ценник подняли до 32,60-32,70 гривен.

Евро на FOREX продолжил падение, начавшееся вчера в 11 утра после того, как был достигнут уровень 1,0936. Сегодня он опустился до отметки 1,0790 доллара; на этом уровне евро начали покупать, и он скорректировался на 35 пунктов выше. Наличный евро подешевел, отреагировав на ситуацию в мире. Так, вчера в Киеве евро продавали по 36,20-36,35 гривен, а сегодня – уже по 35,80-35,95 гривен. В то же время в городе попадаются предложения и по 36,10 гривен.

Цена криптовалюты №1 «биткоина﻿» в ночь на пятницу 22 апреля ненадолго опустилась до $39751, после чего вернулась выше уровня $40000. В настоящий момент биткоин﻿ торгуется на бирже Binance в диапазоне $40200-40800. Все попытки опуститься ниже тут же вызывают повышенный спрос: желающих купить биткоин по цене дешевле 40000 долларов довольно много.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.