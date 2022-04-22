Российская сторона заявила об активизации переговоров с Украиной

Глава переговорной группы России Владимир Мединский подтвердил, что в пятницу, 22 апреля, прошло несколько длительных разговоров между ним и главой украинской делегации Давидом Арахамией.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Об их содержании и итогах Мединский не уточнил.

Тем временем, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной продвигаются медленно. При этом, по его словам, "заявления украинской стороны создают впечатление, что киевским властям не нужны переговоры с РФ и они смирились со своей судьбой".

Также Лавров добавил, что Россия не против тех стран, которые Украина предлагает в качестве гарантов своей безопасности, "если это не будет создавать угрозы РФ".