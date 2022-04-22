УП: Украина выдвинула России ультиматум по Херсону

Украина выдвинула России ультиматум по прекращению переговоров в случае проведения "референдума" в Херсонской области. Об этом пишет издание Украинская правда со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

"Украина выдвинула российским переговорщикам ультиматум, что проведение российскими оккупантами так называемого "референдума" в Херсонской области поставит точку на переговорах" , - информирует УП.

Также издание приводит реакцию главы МИД РФ Сергея Лаврова на предварительный ультиматум украинской стороны о том, что Киев прекратит переговоры по уничтожению российскими военными защитников Мариуполя. Лавров сказал, что "Россия не признает ультиматумов".

О реакции российской стороны на возможный ультиматум по поводу Херсона ничего неизвестно.