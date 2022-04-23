Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Национальный банк ограничил возможности вывода капитала за границу

21 апреля Нацбанк установил ограничения на трансграничные операции граждан «с целью предотвращения непродуктивного оттока капитала из страны в условиях военного положения». Начиная с этого дня, банки блокируют все операции, квалифицирующиеся как quasi cash («квази-деньги»), с гривневых карт клиентов. Подобные операции, выполняющиеся с валютных карт, разрешены, но объем операций ограничен суммой 100 000 гривен в месяц (в эквиваленте).

Напомним, к операциям «quasi cash» относятся:

- пополнения электронных кошельков;

- пополнение брокерских или FOREX-счетов;

- оплата дорожных чеков;

- покупка виртуальных активов и т.п.

В частности, к операциям, подпадающим под статус «квази-денег», отнесли покупку криптовалют на криптобиржах (включая Binance) и завод средств на иностранные банки (например, Revolut).

В то же время снятие наличных с украинских карт за рубежом пока разрешено, хоть и ограничено суммой в 100 000 гривен в месяц (в эквиваленте).

2. Банкам разрешили продавать наличную валюту, но реальных продаж нет

Несмотря на то, что с 14 апреля Нацбанк разрешил коммерческим банкам продавать через кассы своих отделений купленную наличную валюту, реально продажа населению так и не заработала. Причина: максимальный курс продажи доллара и евро, установленный Нацбанком, - ниже курса покупки в обменных пунктах, что создает предпосылки для злоупотреблений работниками банков.

3. Банки активно снижают процентные ставки по текущим счетам и депозитам

В условиях падения доходов (поскольку украинцам стало намного сложнее погашать задолженность по кредитам, а очень многие просто покинули страну) банки с целью минимизации своих расходов снижают процентные ставки по текущим счетам и депозитам. При этом если в отношении срочных депозитов такое снижение касается только новых договоров, то текущие и карточные счета затрагивает все – и новые, и уже действующие.

В частности, на этой неделе «Ощадбанк» объявил о том, что с 1 мая ставка по услуге «Мобильные сбережения» будет понижена с 5 до 3%.

С 23 апреля(т.е. с сегодняшнего дня) «Райффайзен банк» снижает ставку по вкладу «Универсальный+» с 5 до 4% годовых.

О решении с 15 апреля снизить процентную ставку по накопительному счету «Назбиратус» объявил и «Банк Власний Рахунок» (БВР). Позднее банк сообщил, что перенес дату снижения на месяц позже – на 15 мая. Ставка будет понижена с текущих 7 до 5% годовых.

4. Банки ограничивают число операций без комиссии

Пытаясь хоть как-то увеличить свои операционные доходы, банки вводят дополнительные комиссии на те операции, которые ранее проводились бесплатно, а также ограничивают число операций, проводимых без комиссии.

Так, с 25 апреля Sportbank (необанк, действующий сейчас на базе «Таскомбанка») ограничил число бесплатных переводов со своей карты на карты других банков. Без комиссии будут проводиться только первые 10 переводов на общую сумму, не превышающую 30000 гривен, в месяц. Все последующие переводы будут с комиссией 2%+5 грн.

Подобное решение с 15 апреля принял и «А-банк»: переводы на карты других банков на сумму 100 000 грн в месяц будут, как и раньше, проводиться без комиссии. На сумму, превышающую 100 000 гривен, комиссия составит 2%.

5. Ограничения на размер переводов на карты других банков

Sportbank на уходящей неделе объявил о том, что установлен суточный лимит на переводы на карты других банков в размере 20000 гривен. Перевести больше даже с комиссией не выйдет.