Болгария изменила условия для беженцев

Вынужденные переселенцы из Украины в Болгарии ждут некоторые изменения в правилах проживания, сообщает Сегодня.

Украинцы, которые спасаются от войны в странах Евросоюза, получают за границей определенные льготы и права. Не так давно Польша разрешила нашим соотечественникам не обменивать водительские удостоверения в стране до конца 2022 года. А теперь новые правила для украинцев появились в Болгарии.

Об этом сказано в решении Совета министров Болгарии.

Так, с июня 2022 года украинские беженцы, у которых нет денег, чтобы оплатить номер в гостинице, которые не смогли найти работу, будут жить в государственных, муниципальных заведениях, скорее всего, в общежитиях и на базах. Многим нашим сограждам придется искать жилье самостоятельно.

Болгарские власти проверяют муниципальные и государственные базы, брошенные здания для размещения там беженцев из Украины. На сегодняшний день уже найдено и обеспечено для размещения беженцев 15 тыс. мест.

Отметим, что до июня украинские беженцы в Болгарии могут бесплатно жить в местных трех и четырех звездночных отелях с трехразовым питанием. По предварительным оценкам, в Болгарии находятся около 84 тысяч граждан Украины.