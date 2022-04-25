Валютный рынок в условиях войны: день 61-й

В понедельник, 25 апреля, работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в четверг 21 апреля общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте снизился по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 118,20 млн долларов. Операций в долларе США прошло на 94,07 млн долларов. Данные по операциям на межбанковском валютном рынке Национальный банк по уже сложившейся традиции публикует с задержкой на одни сутки.

По данным Нацбанка, в прошлый четверг объем заявок на продажу валюты от клиентов был выше, чем объем заявок на покупку на 12,5 млн долларов: на 96,8 млн долларов было подано заявок на покупку и на 109,3 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 сегодняшнего дня евро покупают по 31,3816 гривен, а продают по 31,6954 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 25 апреля снизился на 15231,7 млн и составил 49 230,6 млн гривен.

Согласно данным, опубликованным на сайте НБУ, за неделю с 18 по 22 апреля Национальный банк купил всего 6 млн евро, продал 546,71 млн долларов и 201,93 млн евро. Национальный банк своими интервенциями фактически обеспечил большую часть всех операций, произведенных на межбанке.

На наличном валютном рынке в понедельник наблюдаются рост цены «американца». Если в прошлую пятницу наличный доллар в столице можно было купить по 32,60-32,70 гривен, то сегодня – уже по 32,80-32,85 гривен. Дорожает доллар и в областных центрах. Так, в Днепре в прошлую пятницу доллар продавали по 32,70-32,80 гривен, а сегодня – уже по 33 гривны ровно. С 32,60 до 32,70 гривен подорожал доллар в Хмельницком, с 32,40 до 32,60 гривен – в Ивано-Франковске, с 32,70 до 33 гривен – в Черкассах.

Даже победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции не смогла сломать тенденцию ослабления евро. Сегодня он установил новый годовой минимум к доллару США – 1,0706 доллара. После достижения этого уровня евро подскочил на 50 пунктов, т.к. дешевый евро начали активно покупать и центробанки, и биржевые игроки. Несмотря на падение в мире, в Украине наличный евро вырос в цене: в прошлую пятницу в Киеве его продавали по 35,80-35,95 гривен, а сегодня – уже по 36,00-36,05 гривен.

Существенно укрепился российский рубль: сегодня доллар стоит уже 73 рубля. Интересно то, что укрепление рубля происходит на фоне резкого падения мировых цен на нефть. Так, популярная марка Brent подешевела до 101 доллара за баррель.

Цена криптовалюты №1 «биткоина» продолжает падать: утром 25 апреля она опустилась до 38200 $. В настоящий момент биткоин торгуется на бирже Binance﻿ в диапазоне 38700-38950$. По мнению аналитиков, крупные игроки продолжают покупку биткоина, готовясь к ралли, которое может привести его цену в диапазон 50000—5000$.

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