В Приднестровье заявили об обстреле "Министерства госбезопасности"

В столице непризнанного Приднестровья Тирасполе произошло несколько взрывов в помещении так называемого "Министерства госбезопасности". Об этом заявило "МВД" республики, сообщает Корреспондент.

Указано, что в ведомстве и соседних домах выбило окна, но пострадавших нет.

"На месте – следственно-оперативная группа, саперы, пожарные, врачи скорой помощи и специалисты других экстренных служб. По предварительным данным, выстрелы были произведены из ручного противотанкового гранатомета" , – говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе Россия озвучила задачу второго этапа войны – установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями, южными регионами Украины и обеспечение сухопутного коридора в Крым, а также выход в Приднестровье.